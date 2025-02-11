11 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга упрекнул горожан за конфликт при вырубке деревьев в Березовой роще

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался по поводу возникшего сегодня конфликта при вырубке деревьев в Березовой роще.

Напомним, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Сегодня внезапно для местных жителей в Академическом районе стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. В пресс-службе компании "Атомстройкомплекс"подчеркнули, что работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным проектом планировки. Однако, то как именно началась подготовка возмутило противников застройки. У них с рабочими произошел конфликт - дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика со стороны представителей компании.

На место прибыли "скорая", а также сотрудники полиции, которые остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств. Свою проверку организовала и прокуратура.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Пилы на месте вырубки деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов напомнил горожанам, что территория находится в частной собственности и перешла к девелоперу на законных основаниях, что подтверждается судебным решением. Он также пристыдил активистов, которые, по его словам, не стали отстаивать позицию цивилизованным путем, а прибегли к провокации и нарушению общественного порядка.

"К сожалению, наблюдаются случаи, когда некоторые люди, намеренно или нет, спекулируют фактами, не хотят слышать голос закона и разума. Недопустимо, чтобы в ход шли провокации, а также нарушался общественный порядок. Все мы живем в одном городе. Сегодня как никогда важно вести открытый и доверительный диалог, соблюдать баланс интересов жителей, представителей общественности и бизнеса. Каждый вправе отстаивать свою позицию, но исключительно цивилизованными методами и в рамках закона – не раскачивая обстановку и не присваивая себе монополию на истину последней инстанции", - написал Орлов в своих сицсетях.

Ранее глава Екатеринбурга рассказал, что в свое время власти города и так пошли наперекор застройщику и отстояли большую часть зеленой зоны, в том числе и через суды. Из 26 га, под застройку отдадут только 10 вместо ранее запланированных 22 га и, как заверил градоначальник, на большее претендовать не приходится.

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Вырубка деревьев в парке культуры и отдыха "Березовая роща" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Теги: Акдемический, Екатеринбург, Березовая роща, Орлов, дерево, вырубка, конфликт


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