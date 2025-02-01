В России продлен запрет на экспорт бензина

Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, временный запрет на экспорт бензина продлен до 28 февраля 2025 года включительно. Постановление об этом уже подписано.

При этом ограничение не будет распространяться на поставки от непосредственных производителей нефтепродуктов.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", - пояснили в кабмине.

Ранее планировалось, что в России досрочно снимут запрет на экспорт бензина. Сообщалось, что готовятся соответствующие документы, но конкретной даты не называлось.