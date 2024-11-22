В России досрочно снимут запрет на экспорт бензина

В России досрочно, то есть ранее 1 января 2025 г., будет снят запрет на экспорт бензина.

По словам вице-премьера Александра Новака, готовятся соответствующие документы. Конкретную дату досрочного снятия он не назвал, пишет РИА Новости.

Правительство России с 21 сентября 2023 г. ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Власти заявляли, что запрет на экспорт бензина и дизеля из России введен бессрочно. Но в кабмине рассчитывали, что эту меру можно будет довольно быстро смягчить, поскольку рынок начал реагировать на ограничения.