Власти не поддержали регулирование цен на бензин и дизель

В кабмине не поддержали регулирование стоимости бензина и дизеля.

Как следует из проекта отзыва правительства на законопроект группы депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, инициативу не поддержали регуляторы. Прилагаемые к законопроекту материалы не содержали анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки автомобильных бензинов и дизельного топлива.

Как указал кабмин в своем проекте отзыва, введение такой меры на внутреннем рынке приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и развитие сетей автозаправочных станций.

Ранее в ЛДПР предложили закрепить за правительством такие полномочия, сообщают "Известия".

Напомним, российские власти обсуждают снятие частичного запрета на экспорт бензина Аи-92 и Аи-95.