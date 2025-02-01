Суд арестовал всех топ-менеджеров "Роснано", задержанных по делу о злоупотреблении

В субботу, 1 февраля, Мещанский суд Москвы арестовал всех трех топ-менеджеров "Роснано", ранее задержанных в рамках уголовного дела.

Последним был заключен под стражу управляющий директор по финансам Артур Галстян. Как сообщили РИА Новости в суде, его, как и остальных фигурантов, обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Срок ареста – 1 месяц и 28 суток.

Незадолго до этого суд отправил в СИЗО Марину Касенкову (директор по методологии учета, налогообложению и отчетности) и Бориса Подольского (исполнительный директор). Их заключили под стражу на такой же срок, как и Галстяна.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области задержаны топ-менеджеры "Роснано", которым вменяют злоупотребление на 43 млрд рублей. В Кремле расследование данного дела не комментируют.