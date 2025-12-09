"Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга останется в СИЗО до января

Бывший учитель игре на балалайке одной из школ Екатеринбурга Артем Ваганов, обвиняемый в покушении на убийство нескольких несовершеннолетних, останется под стражей. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Ранее сообщалось, что 33-летний учитель музыки приглашал учащихся к себе домой, надевал им пакет на голову и душил. После того, как "опыты" попали на видео, педагог был задержан. У него дома полицейские нашли книгу "Маньяк Фишер". В ноябре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил балалаечника под арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, адвокат Ваганова обжаловал это постановление. Он просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Сам Ваганов участвовал в процессе по видеосвязи.

Облсуд, рассмотрев материалы дела и изучив доводы апелляции, оставил решение Ленинского райсуда без изменений. В СИЗО Артем Ваганов будет находиться до 19 января 2026 года включительно.

Напомним, что в рамках расследования "балалаечник-душитель" пройдет психиатрическую экспертизу.