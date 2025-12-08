Кандидатом ЛДПР на пост мэра Екатеринбурга стал бизнесмен – участник СВО

Предприниматель и участник специальной военной операции Владимир Кузнецов выдвинут ЛДПР кандидатом на пост мэра Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в свердловском региональном отделении партии.

Там отметили, что это решение подчеркивает акцент на поддержке ветеранов СВО и их интеграции в политическую жизнь. Кузнецов планирует адаптировать и реализовать федеральную программу ЛДПР, учитывая специфику и актуальные проблемы Екатеринбурга.

Напомним, что от "Единой России" кандидатом на пост главы уральской столицы является действующий мэр Алексей Орлов, чьи полномочия истекают в феврале 2026 года. От партии "Новые люди" кандидатом стала секретарь свердловского регионального отделения Ирина Виноградова.