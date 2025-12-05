СМИ выбрали хоккеистов для участия в Матче Звезд КХЛ в Екатеринбурге

Сегодня, 5 декабря, завершилось голосование СМИ по выбору игроков на Матч Звезд КХЛ, который пройдет в 2026 году в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, в команды были выбраны следующие игроки:

KHL Ural Stars

Защитник: Григорий Дронов (Трактор);

Нападающие: Александр Жаровский (Салават Юлаев), Роман Канцеров (Металлург).

KHL RUS Stars

Защитник: Даниил Пыленков (Динамо Москва);

Нападающие: Константин Окулов (Авангард), Андрей Белозеров (Нефтехимик).

KHL U23 Stars

Защитник: Даниил Орлов (Спартак);

Нападающие: Михаил Ильин (Северсталь), Егор Виноградов (Торпедо).

KHL World Stars

Защитник: Иоаннис Калдис (Северсталь);

Нападающие: Даниэль Спронг (ЦСКА), Кевин Лабанк (Шанхайские Драконы).

Теперь свой выбор хоккеистов сделает сама КХЛ.

Неделя Звезд хоккея стартует 6 февраля 2026 года матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоятся три конкурса в рамках мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира. Матч Звезд в Екатеринбурге пройдет в новом формате.

Напомним, также на этой неделе были подведены итоги голосования болельщиков по выбору игроков в стартовые составы команд.