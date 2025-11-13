Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге пройдет в новом формате

В 2026 году Матч Звезд КХЛ в Екатеринбурге пройдет в новом формате. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

На этот раз игроки будут разбиты на четыре команды, которые сыграют мини-турнир в формате "4 на 4". В каждом матче болельщики увидят два периода по 10 минут игрового времени, а количество хоккеистов в заявках увеличится до 14 игроков.

Командой-хозяином станет KHL Ural Stars – сборная, составленная из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева". Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся клубов КХЛ.

В первую команду войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты. KHL RUS Stars соберет лучших российских игроков. А в сборную молодых звезд попадут хоккеисты, рожденные после 1 января 2003 года.

С 25 ноября по 3 декабря 2025 года на сайте Недели Звезд хоккея пройдет зрительское голосование за четырех игроков в каждую из команд. После свой выбор сделают представители СМИ и сама лига. По итогам Кубка Вызова МХЛ на Матч Звезд КХЛ попадут два игрока, которые займут места в сборной молодых звезд.

Неделя Звезд хоккея стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоятся три конкурса в рамках мастер-шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля еще три конкурса хоккейного мастерства и решающие игры турнира. Старт продажи билетов на Матч Звезд КХЛ-2026 в Екатеринбурге запланирован на 4 декабря.

Напомним, ранее были презентованы игровые формы на Матч Звезд в уральской столице.