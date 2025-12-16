Заварухин и Разин возглавят KHL Ural Stars на Матче Звезд в Екатеринбурге

Континентальная хоккейная лига представила тренеров команды KHL Ural Stars на Матче Звезд, который скоро пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, ими станут Николай Заварухин ("Автомобилист" Екатеринбург) и Андрей Разин ("Металлург" Магнитогорск). Заварухин дебютирует на Матче Звезд, а для Разина он станет вторым в карьере. Ранее этот специалист возглавлял команду Дивизиона Харламова на звездном уик-энде в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Напомним, Матч Звезд КХЛ пройдет на "УГМК Арене" в Екатеринбурге 7-8 февраля 2026 года. В первый день состоится часть мастер-шоу и два полуфинала, во второй – еще несколько конкурсов хоккейного мастерства, матч за третье место и финал.

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила полные составы команд на предстоящий Матч Звезд в Екатеринбурге. Среди них оказались четыре игрока местного "Автомобилиста".

Стоит отметить, что в этот раз Матч Звезд пройдет в новом формате.