Общество Свердловская область
Фото: t.me/viharevofficial

В Екатеринбурге берег Шарташа не станут застраивать высотками

Берег Шарташа в поселке Изоплит в Екатеринбурге не станут застраивать. От проекта было решено отказаться после того, как горожане выступили против, сообщает в своих соцсетях депутат гордумы Алексей Вихарев.

"Администрация Екатеринбурга услышала горожан. Соответствующее решение уже внесено в Правила землепользования и застройки города", - пишет депутат.

Напомним, в поселке Изоплит планировалось построить жилой комплекс с 25-этажными жилыми домами, возвести рядом с озером и парком более 160 тыс. кв.м жилья и коммерческой недвижимости. Внимание потенциальных жильцов привлекали детским садом №219 на улице Фабричная, 21 и школой №21 на улице Севастопольская, 1, которые располагаются поблизости.

Фото: t.me/viharevofficial

Фото: t.me/viharevofficial

После объявления о застройке, была организована комиссия, на которой решение о судьбе проекта передали местным жителям. Они, в свою очередь, проголосовали за проведение общественных обсуждений. Идея понравилась не всем - горожане уверены, что новая стройка грозила бы значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, а также поставила бы под угрозу окружающую природную среду.

Тогда же местные жители, выступающие против застройки Шарташа, создали петицию.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2025 10:41 Мск Дан старт общественным обсуждениям по застройке берега Шарташ
Ранее 20.10.2025 09:47 Мск В Екатеринбурге собирают подписи против застройки берега Шарташа
Ранее 13.10.2025 15:55 Мск Депутат Вихарев призывает свердловчан принять участие в общественных обсуждениях по застройке Шарташа

