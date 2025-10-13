Депутат Вихарев призывает свердловчан принять участие в общественных обсуждениях по застройке Шарташа

Жителей Свердловской области призывают принять участие в общественных обсуждениях и решить судьбу Шарташа и Шарташского лесопарка. О проекте и о том, чем он может обернуться для уральцев, в своих соцсетях рассказал депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

По его словам, один известный девелопер планирует застроить многоквартирным жильем в 25 этажей поселок Изоплит, возвести рядом с озером и парком более 160 тыс. кв.м. жилья и коммерческой недвижимости. Внимание потенциальных жильцов привлекают детским садом №219 на улице Фабричная, 21, и школой №21 на улице Севастопольская, 1, которые располагаются поблизости.

Однако депутат считает, что образовательные учреждения не смогут вместить в себя такое количество детей, а сама застройка приведет к значительным бюджетным затратам и транспортному коллапсу, вызвав широкий общественный резонанс.

Он призвал всех неравнодушных жителей Екатеринбурга проявить свою активную гражданскую позицию и выбрать будущее уникального природного памятника.