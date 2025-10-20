В Екатеринбурге собирают подписи против застройки берега Шарташа

Жители Екатеринбурга, выступающие против застройки озера Шарташ, создали петицию. В ней горожане просят всех неравнодушных принять участие в общественных обсуждениях и решить судьбу проекта.

Напомним, в поселке Изоплит на берегу Шарташа планируется построить жилой комплекс с 25-этажными жилыми домами, возвести рядом с озером и парком более 160 тыс. кв.м жилья и коммерческой недвижимости. Внимание потенциальных жильцов привлекают детским садом №219 на улице Фабричная, 21, и школой №21 на улице Севастопольская, 1, которые располагаются поблизости.

"Уже сейчас понятно, что мест в этих образовательных учреждениях для новых жителей не хватит. К тому же новая стройка грозит значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, вызовет широкий общественный резонанс. Ранее комиссия уже отказывала в строительстве возле озера Шарташ, ведь застройщик не соблюдает условия комплексного и устойчивого развития территории. К тому же ставит под угрозу окружающую природную среду!" - утверждает автор петиции.

После объявления о застройке, была организована комиссия, на которой решение о судьбе проекта передали местным жителям. Они, в свою очередь, проголосовали за проведение общественных обсуждений.

"Просим всех неравнодушных жителей Екатеринбурга проявить свою активную гражданскую позицию и выбрать будущее уникального природного памятника, нашего Шарташа!" - говорился в петиции.

Напомним, что против застройки выступил депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.