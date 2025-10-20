В Екатеринбурге собирают подписи против застройки берега Шарташа

20 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область
Фото: t.me/viharevofficial

В Екатеринбурге собирают подписи против застройки берега Шарташа

Жители Екатеринбурга, выступающие против застройки озера Шарташ, создали петицию. В ней горожане просят всех неравнодушных принять участие в общественных обсуждениях и решить судьбу проекта.

Напомним, в поселке Изоплит на берегу Шарташа планируется построить жилой комплекс с 25-этажными жилыми домами, возвести рядом с озером и парком более 160 тыс. кв.м жилья и коммерческой недвижимости. Внимание потенциальных жильцов привлекают детским садом №219 на улице Фабричная, 21, и школой №21 на улице Севастопольская, 1, которые располагаются поблизости.

проект &quot;АТОМ-Шарташ&quot; на Шарташе. эскиз проекта застройки Шарташа и Шарташского лесопарка многоэтажным жильем(2025)|Фото: t.me/viharevofficial

"Уже сейчас понятно, что мест в этих образовательных учреждениях для новых жителей не хватит. К тому же новая стройка грозит значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, вызовет широкий общественный резонанс. Ранее комиссия уже отказывала в строительстве возле озера Шарташ, ведь застройщик не соблюдает условия комплексного и устойчивого развития территории. К тому же ставит под угрозу окружающую природную среду!" - утверждает автор петиции.

проект &quot;АТОМ-Шарташ&quot; на Шарташе. эскиз проекта застройки Шарташа и Шарташского лесопарка многоэтажным жильем(2025)|Фото: t.me/viharevofficial

проект &amp;quot;АТОМ-Шарташ&amp;quot; на Шарташе. эскиз проекта застройки Шарташа и Шарташского лесопарка многоэтажным жильем(2025)|Фото: t.me/viharevofficial

После объявления о застройке, была организована комиссия, на которой решение о судьбе проекта передали местным жителям. Они, в свою очередь, проголосовали за проведение общественных обсуждений.

"Просим всех неравнодушных жителей Екатеринбурга проявить свою активную гражданскую позицию и выбрать будущее уникального природного памятника, нашего Шарташа!" - говорился в петиции.

Напомним, что против застройки выступил депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Теги: Екатеринбург, Шарташ, Изоплит, общественные обсуждения, петиция, застройка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.10.2025 15:55 Мск Депутат Вихарев призывает свердловчан принять участие в общественных обсуждениях по застройке Шарташа

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети