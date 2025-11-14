Дан старт общественным обсуждениям по застройке берега Шарташ

Жителей Екатеринбурга зовут принять участие в общественных обсуждения по застройке берега Шарташа. Призыв в своих соцсетях написал депутат гордумы Алексей Вихарев.

"Призываю всех неравнодушных жителей Екатеринбурга проявить свою активную гражданскую позицию и выбрать будущее уникального озера, нашего Шарташа!" - написал депутат.

Высказать свое мнение относительно проекта можно с 14-го по 21 ноября на городском портале общественных обсуждений.

Напомним, в поселке Изоплит на берегу Шарташа планируется построить жилой комплекс с 25-этажными жилыми домами, возвести рядом с озером и парком более 160 тыс. кв.м жилья и коммерческой недвижимости. Внимание потенциальных жильцов привлекают детским садом №219 на улице Фабричная, 21, и школой №21 на улице Севастопольская, 1, которые располагаются поблизости.

После объявления о застройке, была организована комиссия, на которой решение о судьбе проекта передали местным жителям. Они, в свою очередь, проголосовали за проведение общественных обсуждений. Идея понравилась не всем - горожане уверены, что новая стройка грозит значительными бюджетными затратами и транспортным коллапсом, поставит под угрозу окружающую природную среду и вызовет широкий общественный резонанс.

Тогда же местные жители, выступающие против застройки озера Шарташ, создали петицию.