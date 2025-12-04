Шипилова отправили отбывать домашнее заключение из Ханты-Мансийска в Сургут

Сегодня в Сургутском городском суде состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексея Шипилова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Подсудимый участвовал в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, организованной с Ханты-Мансийским районным судом.

Стороной защиты заявлено ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий, которое судом было оставлено без удовлетворения.

Однако Шипилову было изменено место исполнения ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста с города Ханты-Мансийск на город Сургут, поскольку его доставление невозможно уголовно-исполнительной инспекцией Ханты-Мансийского межмуниципального филиала за пределы территории Ханты-Мансийска в Сургут. Остальные установленные запреты и ограничения оставлены без изменения.

Следующее судебное заседание назначено на 16 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании". Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.