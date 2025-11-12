Продлён домашний арест бывшего первого замглавы Югры Шипилова

Озвучены подробности первого судебного заседания по делу бывшего первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова.

На заседании вынесено постановление о продлении домашнего ареста Шипилова на два месяца. Также назначено открытое судебное заседание на 10.00 20 ноября. В удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору отказано, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

Напомним, Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании".

Речь идёт о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. В деле также появился эпизод с превышением полномочий - он добавился после серии очных ставок, проведенных в рамках расследования. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.

Объём уголовного дела в момент поступления материалов в суд составляет 21 том.