Назначена дата судебного заседания по делу экс-первого вице-губернатора Югры Шипилова

Сургутский городской суд рассмотрит дело бывшего первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительное слушание назначено на 11 ноября 2025 года, в 12.00.

Напомним, Шипилову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2023-24 гг. первый замгубернатора получил не менее 7,5 млн руб. за "действия в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании".

Речь идет о том, что Шипилов якобы дал указание одному из мэров помочь переходу многоквартирных домов на обслуживание в указанную УК. Также политик якобы обещал общее покровительство работе компании. В деле также появился эпизод с превышением полномочий - он добавился после серии очных ставок, проведенных в рамках расследования. Политик был первым замом прежней главы автономии Натальи Комаровой.

Объем уголовного дела в момент поступления материалов в суд составляет 21 том.