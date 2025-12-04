Нефтегазовые доходы бюджета РФ обвалились на 34%

Министерство финансов России зафиксировал очередное ускорение спада в нефтегазовых доходах бюджета.

В ноябре они составили 530,9 млрд руб., что на 34% ниже прошлогоднего показателя. Основные налоговые источники — НДПИ и вывозные пошлины — сократились на 36% и около 40% соответственно.

Накопленная за 11 месяцев сумма (8 трлн руб.) на 2,3 трлн меньше, чем год назад. Тренд на снижение усиливается: если к маю падение было 14%-ным, то к декабрю оно достигло 22%, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доля нефтегазовых доходов в следующем году составит 22% против 50% ранее.