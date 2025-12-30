Кабмин приготовился к падению доходов бюджета от госкомпаний почти на 40%

Федеральный бюджет России в следующем году столкнется с резким сокращением дивидендных поступлений от госкомпаний.

Как сообщил в эфире радио РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев, в 2025 году казна получит 703 млрд руб., что на 398 млрд (или 36%) меньше, чем ожидается по итогам 2024 года (1,1 трлн руб.). Около половины текущих выплат обеспечивают государственные банки — "Сбер" и ВТБ.

Эта ситуация усугубляет давление на бюджет после снижения нефтегазовых и прочих доходов, особенно на фоне значительной доли госсектора в экономике, которую в РАНХиГС оценивают примерно в треть.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доля нефтегазовых доходов в следующем году составит 22% против 50% ранее.