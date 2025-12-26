Новак: Санкции сорвали планы Москвы утроить производство СПГ

Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена отложить планы по утроению производства сжиженного природного газа на несколько лет из-за международных ограничительных мер.

Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Так он прокомментировал влияние санкций на развитие отрасли, сообщает Bloomberg. "Наша задача заключалась в достижении объема производства СПГ в 100 млн тонн в год. Очевидно, что из-за санкционных ограничений достижение этой цели задержится на несколько лет", — указал он.

По данным агентства, ранее власти рассчитывали довести выпуск СПГ до 100 млн т к 2030 году и занять около 20% мирового рынка. Однако страны Запада, включая США, ввели ряд энергетических санкций, в том числе направленных против проектов по производству и экспорту газа.

Ранее стало известно, что газовые доходы бюджета России обвалились до минимума с пандемии.