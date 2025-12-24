Газовые доходы бюджета России обвалились до минимума с пандемии

Доходы бюджета России от экспорта газа продолжают снижаться третий год подряд.

Поставки "Газпрома" в Европу, упав еще на 45%, достигли минимальных значений с начала 1970-х годов, а трубопровод "Сила Сибири" в Китай даже на пике своей мощности не способен восполнить утраченную выручку. По данным Reuters, за январь–ноябрь поступления от экспортных пошлин на газ составили 420 млрд руб., а по итогам года ожидаются около 470 млрд. Это на 17% (96 млрд руб.) меньше, чем в 2023 году.

Объем доходов может оказаться минимальным со времен пандемийного кризиса 2020 года, когда в бюджет поступило 439,1 млрд руб. Хотя Китай, основной покупатель, в этом году закажет около 38,7 млрд кубометров, что даже немного выше проектной мощности "Силы Сибири", это не компенсирует коллапса европейского направления, усугубленного остановкой транзита через Украину.

Ранее Министерство финансов России зафиксировал очередное ускорение спада в нефтегазовых доходах бюджета. В ноябре они составили 530,9 млрд руб., что на 34% ниже прошлогоднего показателя.