Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку Киева на резиденцию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку Киева на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Так он ответил на вопрос, есть ли вещественные улики нападения и готова ли Россия их представить.

"Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было ", - сказал Песков. "Но это совершенно безумное, безумное утверждение", - цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля также добавил, что попытка атаки на госрезиденцию РФ направлена не только против президента России, но и против главы Белого дома Дональда Трампа и его попыток мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп был "шокирован" информацией о том, что Киев предпринял попытку масштабной атаки БПЛА на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так он высказался о содержании нового разговора лидеров РФ и США. Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после успешного (по мнению американской стороны) переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.