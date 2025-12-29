Трамп испытал шок от атаки Украины на резиденцию Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков высказался о содержании нового разговора лидеров РФ и США.

Дональд Трамп и присутствовавшие при этом разговоре его ключевые советники подробно, в деталях проинформировали Владимира Путина об основных итогах вчерашних переговоров в Мар-а-Лаго с украинской делегацией. Американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня.

"Зеленскому рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооружённых сил, а ориентироваться на достижение комплексной договорённости, которая вела бы к реальному завершению вооружённого конфликта", - сказал Ушаков.

Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после, как американская сторона считает, успешного переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия – атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

"С нашей стороны чётко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьёзного ответа. Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущён. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал Ушаков.

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнёрами по поиску путей достижения мира. По целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договорённостей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена.

"Вот такого рода беседа состоялась, в завершении которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее", - сказал Ушаков, слова которого приводит пресс-служба Кремля.