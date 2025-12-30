В СПЧ заявили, что российские граждане невыгодны многим работодателям

Внутренние трудовые ресурсы России не используются, а программы внутренней трудовой мобильности не работают. Так считает член СПЧ Кирилл Кабанов, который прокомментировал новость о том, что за последние 10 лет лишь чуть более 10 тыс. россиян были охвачены федеральными и региональными программами трудовой мобильности, предусматривающими выплату государственных субсидий работодателям, привлекающим работников из других регионов.

Общий объем внутренней трудовой миграции оценивается в миллионы человек. Но программа трудовой мобильности от них оторвана и существует сама для себя. Регионы получили право разрабатывать и реализовывать свои региональные программы еще в 2015 году. Но это фактически не работает.

"Этим просто никто не занимается и, видимо, не собирается заниматься. Ведь куда проще и прибыльнее таскать и перетаскивать в Россию малообразованных, низкоквалифицированных, инокультурных мигрантов (чаще всего из Средней Азии), не нужных у себя на родине, в качестве рабочей силы", - пишет Кабанов.

Он подчеркивает, что хотят власти постоянно говорят о необходимости трудовых мигрантов, но никаких четких и ясных обоснований этой потребности не было и нет - только одни разговоры да взятые с потолка цифры. А россиянам просто не создают условий и возможностей для работы вахтовым методом. Они просто невыгодны для ряда работодателей.

"Им надо платить белую зарплату с уплатой налогов и соцвыплат, у них куда сложнее отбирать часть получки. Вот и придумывают наши бизнесмены и обслуживающие их интересы чиновники лживые оправдания для все нового завоза мигрантов. Мол, мигранты трудолюбивее, непьющие, спокойные и исполнительные", - считает эксперт.

Единственным исключением являются северные корейцы, но их немного и они завозятся по оргнабору под конкретные проекты.

Блогер, доброволец бригады "Эспаньола" Алексей Живов говорит, что разговоры о дефиците рабочей силы призваны затушевать то, что Минтруд и другие органы власти ничего не делают для повышения трудовой мобильности населения и перемещения квалифицированных кадров из одного региона в другой.

В октябре глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета при президенте по демографической и семейной политике призвал завозить миллионы мигрантов, чтобы выйти на темпы роста не ниже 3%. Правда, признал, что приезжают в основном низкоквалифицированные, а нужны высококвалифицированные. Однако выражение "ценные специалисты" применительно к мигрантам из Средней Азии уже давно стало мемом.