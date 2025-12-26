Затулин призвал уважать и привечать мигрантов

26 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Затулин призвал уважать и привечать мигрантов

Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин разразился статьей в защиту мигрантов, которым, по его мнению, угрожает такая прогрессирующая "болезнь" россиян, как мигрантофобия.
Читайте также:

Он пишет, что на фоне СВО в России "стала прогрессировать болезнь мигрантофобии", а это родная сестра ксенофобии. Якобы из-за несовершенства миграционной политики она проникла в головы "многих пользователей интернета", где разрослась "до масштабов угрозы генетическому коду государствообразующего русского народа".

"Все большему числу русских в России пытаются привить мысль о порочности любого сожительства со вчерашними согражданами из бывших союзных республик, ищущими у нас работу на легальных основаниях", — полагает Затулин.

Он категорически осуждает позицию архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), что если мигрант даже говорит по-русски и соблюдает наши законы, но не принимает нашу цивилизацию, то он остается инородцем, чуждым России, и таких мигрантов надо лишать доступа к определенным социальным благам или правам. Но цитата из выступления иерарха, который говорил о неуважении многих мигрантов к России, не была приведена полностью. Также Затулин высмеивает другие высказывания о мигрантах и фактически отрицает угрозу, исходящую от миграции. Он упирает на то, что мигранты нужны экономике, а недовольство этим — это ксенофобия и ненависть, которые угрожают России.

"Какое отношение этот расизм в чистом виде, чем бы он ни подпитывался и ни оправдывался, имеет к русской культуре и русскому самосознанию, к Пушкину, Толстому и Достоевскому? Разве роль и текущие задачи государствообразующего народа в России состоят в придании той самой русской цивилизации отвратительных черт ксенофобии и презрения к инородцам — людям "второго сорта"?" — гневно пишет депутат.

Недавно в Москве состоялось состоялось расширенное заседание Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, в ходе которого было утверждено итоговое Соборное слово форума. В нем говорится, что "сегодня русский и другие коренные народы России сталкиваются с новой попыткой цивилизационного народозамещения под видом трудовой миграции людей, многие из которых не хотят и не будут принимать общественный строй, законы, ценности и культуры России. Эти люди приезжают со своими религиозными и клановыми предпочтениями, которые зачастую оказываются несовместимыми с нашим жизненным укладом и, более того, — яростно ему враждебными". Патриарх Кирилл также все чаще говорит о бесконтрольном въезде в России "множества мигрантов, не имеющих намерения ни соблюдать законы и обычаи нашей страны, ни с уважением относиться к нашей вере и историческому наследию, ни даже честно трудиться".

Затулин, напротив, давно говорит, что проблема будто бы сильно преувеличена, мигранты нужны России, а те, кто выступает против, — это мигрантофобы. Он даже призвал ввести должность уполномоченного по правам мигрантов. Депутат Госдумы Михаил Матвеев ранее назвал Затулина "голосом мигрантского лобби".

Теги: затулин, мигранты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети