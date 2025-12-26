Затулин призвал уважать и привечать мигрантов

Депутат Госдумы, директор Института стран СНГ Константин Затулин разразился статьей в защиту мигрантов, которым, по его мнению, угрожает такая прогрессирующая "болезнь" россиян, как мигрантофобия.

Он пишет, что на фоне СВО в России "стала прогрессировать болезнь мигрантофобии", а это родная сестра ксенофобии. Якобы из-за несовершенства миграционной политики она проникла в головы "многих пользователей интернета", где разрослась "до масштабов угрозы генетическому коду государствообразующего русского народа".

"Все большему числу русских в России пытаются привить мысль о порочности любого сожительства со вчерашними согражданами из бывших союзных республик, ищущими у нас работу на легальных основаниях", — полагает Затулин.

Он категорически осуждает позицию архиепископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), что если мигрант даже говорит по-русски и соблюдает наши законы, но не принимает нашу цивилизацию, то он остается инородцем, чуждым России, и таких мигрантов надо лишать доступа к определенным социальным благам или правам. Но цитата из выступления иерарха, который говорил о неуважении многих мигрантов к России, не была приведена полностью. Также Затулин высмеивает другие высказывания о мигрантах и фактически отрицает угрозу, исходящую от миграции. Он упирает на то, что мигранты нужны экономике, а недовольство этим — это ксенофобия и ненависть, которые угрожают России.

"Какое отношение этот расизм в чистом виде, чем бы он ни подпитывался и ни оправдывался, имеет к русской культуре и русскому самосознанию, к Пушкину, Толстому и Достоевскому? Разве роль и текущие задачи государствообразующего народа в России состоят в придании той самой русской цивилизации отвратительных черт ксенофобии и презрения к инородцам — людям "второго сорта"?" — гневно пишет депутат.

Недавно в Москве состоялось состоялось расширенное заседание Бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, в ходе которого было утверждено итоговое Соборное слово форума. В нем говорится, что "сегодня русский и другие коренные народы России сталкиваются с новой попыткой цивилизационного народозамещения под видом трудовой миграции людей, многие из которых не хотят и не будут принимать общественный строй, законы, ценности и культуры России. Эти люди приезжают со своими религиозными и клановыми предпочтениями, которые зачастую оказываются несовместимыми с нашим жизненным укладом и, более того, — яростно ему враждебными". Патриарх Кирилл также все чаще говорит о бесконтрольном въезде в России "множества мигрантов, не имеющих намерения ни соблюдать законы и обычаи нашей страны, ни с уважением относиться к нашей вере и историческому наследию, ни даже честно трудиться".

Затулин, напротив, давно говорит, что проблема будто бы сильно преувеличена, мигранты нужны России, а те, кто выступает против, — это мигрантофобы. Он даже призвал ввести должность уполномоченного по правам мигрантов. Депутат Госдумы Михаил Матвеев ранее назвал Затулина "голосом мигрантского лобби".