В Россию завезут еще 40 тысяч индийских мигрантов

По прогнозам, в 2026 году Россия примет не менее 40 тыс. рабочих из Индии.

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в области устойчивого развития Борис Титов. По его словам, окончательные цифры будут известны позже. Привлечение индийской рабочей силы является стратегическим направлением для покрытия дефицита кадров в экономике РФ. Запрос на специалистов из Индии значительно увеличился: количество выданных им разрешений на работу за два года выросло с 8 тыс. в 2022 году до 36 тыс. в 2024-м.

Правительство РФ уже закрепило этот тренд в квотах: из почти 235 тыс. рабочих мест, выделенных на 2025 год для граждан визовых стран, 71,8 тыс. (около 30%) зарезервированы для индийцев, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Афганистан обсуждает с властями России привлечение трудовых мигрантов из Афганистана к работе в российском сельском хозяйстве. Об этом сказал афганский посол в России Хассан Гулл Хассан.