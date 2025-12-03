Защита "смотрящего" за Свердловской областью обжаловала приговор Гасанову

Защита Марселя Гасанова, которого суд отправил в колонию как "смотрящего" за Свердловской областью, подала апелляцию на приговор.

Напомним, Гасанов, он же "Марсель Махачкалинский", он же "Марс" был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. Ему вменяли три статьи Уголовного кодекса: ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии"; ст. 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" и ч. 2 ст. 321 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности".

По версии следствия, решением "воров в законе" Марсель Гасанов был определен "смотрящим" за Свердловской областью. В ноябре Свердловский областной суд назначил "авторитету" 13 лет колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на 1 год.

Защита Гасанова подала апелляционную жалобу на приговор. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, апелляция адвоката поступила накануне, 2 декабря. Дата ее рассмотрения еще не назначена.

Ранее адвокат Марселя Гасанова рассказал, чем его подзащитный занимался до того, как против него было возбуждено уголовное дело.