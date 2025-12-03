03 Декабря 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Защита "смотрящего" за Свердловской областью обжаловала приговор Гасанову

Защита Марселя Гасанова, которого суд отправил в колонию как "смотрящего" за Свердловской областью, подала апелляцию на приговор.

Напомним, Гасанов, он же "Марсель Махачкалинский", он же "Марс" был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. Ему вменяли три статьи Уголовного кодекса: ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии"; ст. 319 УК РФ "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" и ч. 2 ст. 321 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности".

По версии следствия, решением "воров в законе" Марсель Гасанов был определен "смотрящим" за Свердловской областью. В ноябре Свердловский областной суд назначил "авторитету" 13 лет колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на 1 год.

Марсель Гасанов в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Защита Гасанова подала апелляционную жалобу на приговор. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, апелляция адвоката поступила накануне, 2 декабря. Дата ее рассмотрения еще не назначена.

Ранее адвокат Марселя Гасанова рассказал, чем его подзащитный занимался до того, как против него было возбуждено уголовное дело.

Теги: Гасанов, защита, приговор, апелляция, облсуд


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.11.2025 12:05 Мск "Занимался сбором задолженностей". Адвокат рассказал, что делал на воле осужденный "авторитет" Гасанов
Ранее 20.11.2025 09:33 Мск "Смотрящего" за Свердловской областью осудили на 13 лет особого режима
Ранее 11.11.2025 13:20 Мск Суд назначил дату вынесения приговора "смотрящему" за Свердловской областью
Ранее 07.11.2025 12:37 Мск Обвинение запросило для "смотрящего" за Средним Уралом 15 лет лишения свободы
Ранее 10.06.2025 13:05 Мск "Смотрящий" за Средним Уралом частично признал вину в оскорблении и угрозах сотруднику ГУФСИН
Ранее 22.05.2025 08:43 Мск Дело "смотрящего" за Свердловской областью передают в суд
Ранее 04.04.2025 13:59 Мск Арест "смотрящего" за Свердловской областью продлен до июня
Ранее 26.02.2025 10:07 Мск Суд оставил под арестом "смотрящего" за Свердловской областью
Ранее 12.02.2025 12:38 Мск В Екатеринбурге суд отправил под арест "смотрящего" за Свердловской областью

