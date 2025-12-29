Суд не стал рассматривать иск к блогерше из Екатеринбурга на миллион рублей

Судебный иск к блогерше из Екатеринбурга Раде Русских оставлен без рассмотрения. Такое решение принял Кировский районный суд уральской столицы.

Читайте также: На Урале суд отказал в компенсации за изображение известного блогера

Напомним, иск к Русских подавал другой блогер Сергей Брекотин. По мнению Сергея, Рада якобы распространила в соцсетях сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Он просил взыскать с блогерши компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также более 100 тысяч рублей судебных расходов.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском райсуде, иск решено оставить без рассмотрения. Там уточнили, что Брекотин дважды не явился в судебное заседание. Это и стало причиной такого решения.

Стоит отметить, что в 2023 году Рада Русских подавала документы в ЦИК РФ для выдвижения кандидатом на пост президента России. Однако до участия в голосовании ее так и не допустили.