Дело на миллион: в Екатеринбурге блогеры судятся из-за сведений в соцсетях

В Екатеринбурге состоится суд между двумя блогерами. Один просит взыскать с другой миллион рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде уральской столицы, блогер Сергей Брекотин подал иск к блогерше Раде Русских. По мнению Брекотина, Русских якобы распространила в соцсетях сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

Сергей просит взыскать с Рады компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, а также более 100 тысяч рублей судебных расходов. Заседание по этому делу назначено на 9 декабря.

Напомним, в 2023 году Рада Русских подавала документы в ЦИК РФ для выдвижения кандидатом на пост президента России. Однако до участия в голосовании ее в итоге не допустили.