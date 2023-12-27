Блогер из Екатеринбурга подала документы на выдвижение кандидатом в президенты РФ

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских подала документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом на должность президента России. Ей удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения. Информация об этом появилась в социальных сетях Русских.

Ранее 39-летней экоактивистке не хватило всего одного голоса, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ. Встречу со своими потенциальными избирателями Русских организовала в Москве 17 декабря.

Напомним, согласно ст. 34 ФЗ "О выборах президента РФ" кандидат-самовыдвиженец должен иметь минимум 500 избирателей, состоящих из граждан РФ и обладающих активным избирательным правом.