В Подмосковье третьеклассник напал на одноклассников с ручкой и ножницами

В Красногорске в образовательном центре "Полет" ученик третьего класса напал на одноклассников, пишет "Российская газета".

По данным источника издания, школьник избил мальчика, вернувшегося из столовой, а затем ударил девочку острым концом ручки и начал размахивать ножницами. Один из пострадавших детей имеет инвалидность.

По словам родителей, за учебный год мальчик нападал на сверстников уже как минимум четыре раза.

Педагоги пытались привлечь к делу комиссию по делам несовершеннолетних, но с матерью ребенка не удается связаться - на звонки педагогов она не отвечает, а в школе была только один раз.

Напомним, 16 декабря учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Убитым оказался мальчик из семьи таджиков. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. В учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации, а перед нападением задавал ученикам вопрос "какой ты национальности?". Подросток признал вину в убийстве. Мог ли его кто-то сподвигнуть на это преступление, пока неизвестно.