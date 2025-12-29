Министра строительства Красноярского края подозревают в приёмке аварийного дома для детей-сирот

Следственный комитет сообщил подробности об уголовном деле, возбужденном в отношении министра строительства и ЖКХ Красноярского края Михаила Заскалько. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ) в бытность главой "Управления капитального строительства" региона.

В 2022 году в Нижнеингашском районе края частный подрядчик построил 20-квартирный дом для детей-сирот. По версии следствия, Заскалько знал, что дом признан аварийным, но "не принял мер к расторжению контракта и взысканию перечисленного подрядной организации аванса в сумме более 23 миллионов рублей".

"Фигурант дал незаконное указание своему заместителю и директору коммерческой компании об организации строительства нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около 2 миллионов рублей. Построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию ввиду его несоответствия проектно-сметной документации", - сообщили в Следственном комитете.

Следствие полагает, что ущерб бюджету Красноярского края составил около 25 млн руб.

Заскалько сейчас задержан, решается вопрос о мере пресечения. Ранее был помещен под домашний арест в рамках этого же дела действующий руководитель "Управления капитального строительства", который в 2022 году был замом Заскалько.