Задержан министр строительства и ЖКХ Красноярского края

В Красноярске задержали краевого министра строительства и ЖКХ Михаила Заскалько. По данным местных СМИ, чиновник стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Силовики пока не комментируют ситуацию. Известно, что на рабочем месте министр сегодня не появился.

Заскалько руководит министерством чуть меньше года. До этого он возглавлял региональное "Управление капитального строительства".

17 декабря в Красноярске был задержан действующий начальник "Управления капитального строительства Сергей Ветров. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Источник РИА Новости говорил, что речь идет о строительстве многоквартирного дома для сирот. Пока не известно, имеет ли к этому эпизоду отношение Заскалько.