В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы более чем на 10 часов

В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы более чем на 10 часов, передает корреспондент Накануне.RU.

Самолет авиакомпании "Икар" должен был улететь в Калининград сегодня, в 20.55, однако теперь расчетное время вылета - 08.50, 30 декабря. На столько же опаздывает борт из Сочи этого же перевозчика. По расписанию время прибытия самолета составляет 19.55, однако воздушное судно прибудет 07.55, 30 декабря.

Росавиация не сообщала о введении ограничений в этих городах.