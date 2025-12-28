Умерла актриса Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы.

День и место ее смерти не уточняется.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В юности работала манекенщицей и фотомоделью, позже стала актрисой. Начав кинокарьеру в 1952 году, она получила мировую известность благодаря ленте "И Бог создал женщину". Являлась одним из секс-символов 1950—1960-х годов. С начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо".