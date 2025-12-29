Названо место, где похоронят Брижит Бардо

Во Франции названо место, где похоронят актрису Брижит Бардо.

Она упокоится в саду своей виллы на юге Франции. Об этом сообщила в эфире радио Franceinfo её подруга, журналистка Венди Бушар, пишет ТАСС. Церемония пройдёт просто и скромно.

Бардо родилась 28 сентября 1934 г. в Париже. В юности работала манекенщицей и фотомоделью, позже стала актрисой. Начав кинокарьеру в 1952 г., она получила мировую известность благодаря ленте "И Бог создал женщину". Являлась одним из секс-символов 1950-60-х гг. С начала 1970-х гг. - активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо".