27 Декабря 2025
Общество Центральный ФО В России Москва
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам

Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект о мерах по противодействию мошенникам, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Правительство РФ внесло в Госдуму второй законопроект по защите граждан от онлайн и телефонных мошенников. Володин направил проект в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Вопрос будет вынесен на заседание Совета Госдумы 12 января.

В 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности. Они позволили за 11 месяцев 2025 года снизить число мошеннических преступлений с использованием интернета и компьютерных технологий на 10,8%. На 23% уменьшилось количество дистанционных краж, ИТ-мошенничества - на 8,3%.

Работа по борьбе с кибермошенничеством продолжается.

Среди предложений в проекте - дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств. Для банков может быть введена обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов в интернете от воздействия вредоносного кода и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.
Также предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков, дополнительно отрегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций в целях пресечения мошеннических действий.

Теги: Госдума, мошенники, законопроект


