Экс-председателя думы Красноуфимска Гамалиева отправили в СИЗО

Красноуфимский районный суд избрал меру пресечения бывшему председателю местной думы Рустаму Гамалиеву. Он обвиняется по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу совершенное с применением оружия".

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Гамалиев пробудет под стражей по 23 февраля 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.

Что именно совершил экс-председатель гордумы, не сообщается.

Отметим, что под арестом содержится и бывший мэр города Михаил Конев. В СИЗО он будет находиться до конца января. Конев обвиняется по трем статьям УК РФ – "Превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности", "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права на жилое помещение" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

В ноябре дума Красноуфимска единогласно поддержала назначение мэром Юрия Ладейщикова, который исполнял обязанности главы с сентября.