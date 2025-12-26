В Кремле высказались о финансовой стороне выборов на Украине

В Кремле прокомментировали информацию о позиции советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка относительно финансовой ситуации будущих выборов на Украине.

"Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о финансировании выборов на Украине.

Ранее Подоляк заявил, что Украина не может профинансировать проведение выборов из-за дефицита бюджета. Это должны сделать союзники Киева.