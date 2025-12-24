Выборы президента и референдум по вопросу территорий на Украине могут пройти одновременно - Зеленский

Владимир Зеленский не исключил, что выборы президента на Украине пройдут одновременно с референдумом по территориальному вопросу из мирного соглашения с Россией.

Когда это произойдет – неизвестно, Зеленский считает, что нужно провести голосование как можно скорее. При этом военное положение, по его словам, может сохраняться несколько месяцев спустя подписания мирного соглашения, передает "РБК-Украина".

На референдум вопрос о территориях будет вынесен, если не удастся согласовать в тексте мирного договора идею Зеленского о фиксации границы по текущей линии соприкосновения. Например, если речь будет идти о варианте, предлагаемом США: создание свободной экономической зоны на части территорий Донбасса.