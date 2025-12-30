В Кремле в ответе Зеленскому о "плане B" напомнил о потере Украиной земель

Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского подготовить план "Б" по урегулированию конфликта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков привёл высказывания лидера США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь назвал уместным вспомнить заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина теряет земли и будет терять их дальше, а завтрашний день принесёт новые изменения. Таким образом, Песков связал позицию президента США с текущей ситуацией.

Официальный представитель Кремля отметил, что именно такая динамика, описанная Трампом, и представляет собой для Москвы все возможные варианты развития событий.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о позиции советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка относительно финансовой ситуации будущих выборов на Украине.