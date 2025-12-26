26 Декабря 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На выборы нет денег, заявили у Зеленского

Украина не может профинансировать проведение выборов из-за дефицита бюджета, заявил советник Зеленского Михаил Подоляк. Это должны сделать союзники Киева.
У правящего режим две главные задачи: милитаризация и социальные программы, сказал чиновник. Недавно он сказал, что для проведения выборов нужно перемирие.

Выборы и референдум во время военного положения предложил узаконить Зеленский, который описал это как давление со стороны. И он лишь просит Раду предложить свое видение без каких-либо сроков.

Сегодня должно пройти первое заседание рабочей группы в Раде по подготовке выборов и референдумов во время военного положения. Ее создание на днях анонсировал глава фракции Зеленского в Раде Давид Арахамия. В ней около 60 депутатов, сообщил накануне первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Украинские телеграм-каналы пишут, что никаких выборов Зеленский проводить не будет, так как это угроза потери власти. Он будет бесконечно обсуждать эту тему и говорить о готовности, а на самом деле просто тянуть время. У него есть большой опыт в этом. Задача - дотянуть до выборов в конгресс США в ноябре 2026 года, на котором республиканцы могут потерять большинство, а президент Дональд Трамп окажется под давлением. Об этом недавно сказал президент России Владимир Путин.

Выборы на Украине должны были пройти еще весной 2024 года. После 20 мая того же года срок полномочий Зеленского истек, и он, согласно местной конституции, которая не предусматривает продления срока полномочий президента даже в условиях военного положения, потерял легитимность, но узурпировал власть.

Теги: украина, выборы


