26 Декабря 2025
Общество Москва
Фото: Накануне.RU

Бывшего военного судью Альберта Тришкина приговорили к условному сроку

Бывший судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин приговорен к двум годам колонии условно. Его дело рассматривалось более года. Прокуратура запрашивала три года условно.

В августе 2024 года в Москве таксист перегородил дорогу машине Тришкина. Между таксистом и судьей началась перепалка, в ходе которой Тришкин достал травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту в ногу.

Таксист хотел получить компенсацию в размере 5,5 млн руб. за причиненный вред, Тришкин предлагал 200-300 тыс. руб. В декабре этого года экс-судья публично принес своей жертве извинения.

В ходе судебных слушаний Тришкин путался в показаниях. Так, он заявил, что нашел пистолет в день инцидента за гаражами и собирался сдать его в полицию. Сын бывшего судьи (был с ним в машине в момент происшествия) дал показания о том, что пистолет отец нашел рядом с военным судом.

Из-за того, что Тришкин был отстранен от работы, на рассмотрение нового судьи направили дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*.

*внесен в список экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу

Теги: альберт тришкин, суд, условный срок


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2025 13:38 Мск Прокурор запросил условный срок для экс-судьи Тришкина за выстрел в таксиста
Ранее 28.09.2025 10:32 Мск В отношении экс-судьи второго Западного окружного военного суда Альберта Тришкина возбудили уголовное дело

Экспертное мнение



Мнения из сети