Прокурор запросил условный срок для экс-судьи Тришкина за выстрел в таксиста

Гособвинитель попросил приговорить бывшего судью военного суда Альберта Тришкина к условному сроку за выстрел в водителя такси из травматического оружия.

"Прошу назначить Тришкину наказание в виде трех лет лишения свободы, это наказание прошу считать условным", - приводит слова прокурора ТАСС.

Высшая квалификационная коллегия судей в середине июля дала разрешение Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Тришкина по п. "д", "е", "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия). После этого судья подал прошение об отставке, которую приняли.

По данным СК, в августе прошлого года Тришкин ранил из незарегистрированного травматического пистолета водителя такси, с которым у него возник дорожный конфликт. Сам судья заявил, что в момент конфликта он находился в подавленном эмоциональном состоянии, связанном с внесением его в украинскую базу "Миротворец", что повлияло на его поведение. Он уточнил, что оружие нашел за двое суток до конфликта на дороге, сомневался в пригодности травматического пистолета для стрельбы и планировал в ближайшее время сдать находку в УВД. Также судья подчеркивал, что неоднократно пытался примириться с потерпевшим.