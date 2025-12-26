В уральском городе устранили аварию, из-за которой тысячи людей остались без отопления в -33

В уральском городе Серов устранили поломку на котле, из-за которой почти 17 тысяч жителей остались без отопления в -33 градуса.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на данный момент все последствия технологического сбоя на котельной №1 ООО "Вертикаль" устранены. В 2 часа 5 минут котел запущен и начался нагрев воды. Температура в системе теплоснабжения соответствует нормативу.

По данным министерства энергетики и ЖКХ региона, сейчас все три котла функционируют в штатном режиме. На время устранения поломки были запущены резервные котлы. Власти отмечают, что отключение отопления в жилом секторе и на соцобъектах не производилось. Теплоноситель поступал в квартиры и организации, температура в квартирах составляла 18-20 градусов.

По всем вопросам, связанным с температурой воды, жители Серова могут обращаться по телефонам:

диспетчер ООО "Вертикаль": 8 (34385) 6-40-50;

ЕДДС: 8 (34385) 75-753, 112.

Напомним, что накануне в городе пришлось вводить режим повышенной готовности из-за аварии на котельной в 30-градусный мороз.