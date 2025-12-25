Арестован директор пансионата в Видном, где умерли шесть постояльцев

Суд заключил под стражу гендиректора подмосковного пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, ей предъявлено обвинение (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ранее сообщалось, что из пансионата, расположенного в городском округе Видное, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, 6 пенсионеров скончались в течение нескольких суток. У заболевших выявлены признаки шигеллеза.

Всего в пансионате в момент инцидента находилось 73 человека. Из учреждения изъяли документацию, взяли образцы продуктов и посуды, пробы пищи. Деятельность пансионата приостановлена.