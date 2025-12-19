Роспотребнадзор проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате "Долгожитель" в Видном

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в пансионате "Долгожитель" в Видном Московской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

После получения информации о выявлении случаев острой кишечной инфекции среди постояльцев пансионата "Долгожитель" (ООО "Патронаж") специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали эпидемиологическое расследование и организовали проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Выдано предписание об организации медицинского осмотра и наблюдения за постояльцами, а также о проведении обследования заболевших и контактных лиц. Отобранные образцы биоматериала направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований на широкий спектр возбудителей кишечных инфекций. "Патронаж" выдано предписание о проведении дезинфекции в учреждении.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

19 декабря 2025 года поступила информация о плохом самочувствии гостей пансионата. В результате экстренной госпитализации в медучреждение доставлены 15 человек с признаками отравления. К сожалению, трое постояльцев спасти не удалось. Точные причины их смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление (ч. 2 ст. 238 УК РФ).