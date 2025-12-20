СКР допрашивает руководство дома престарелых в Видном, где отравились десятки постояльцев

Три человека скончались, более 40 госпитализированы в состояниях разной степени тяжести после отравления в пансионате "Долгожитель" в подмосковном городе Видное, сообщил Следственный комитет. Всего в пансионате в момент инцидента находилось 73 человека.

СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. В пансионате изъяли документацию, взяли образцы продуктов и посуды, пробы пищи.

"Проводятся допросы руководства учреждения, а также постояльцев, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - заявили в СКР.

Свою проверку проводит и Роспотребнадзор.

Пансионат позиционирует себя как "частный дом престарелых". На сайте заведения сообщается, что всего в нем 50 мест, из низ свободны 10.