В Подмосковье массовое отравление постояльцев частного пансионата: трое человек скончались

В частном пансионате в подмосковном Видном произошло массовое отравление постояльцев, трое человек скончались, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Московской области.

По данным ведомства, 19 декабря 2025 года поступила информация о плохом самочувствии гостей пансионата. В результате экстренной госпитализации в медучреждение доставлены 15 человек с признаками отравления. К сожалению, трое постояльцев спасти не удалось. Точные причины их смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших массовое отравление (ч. 2 ст. 238 УК РФ). На место происшествия выехали следователи, криминалисты и специалисты Роспотребнадзора для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.