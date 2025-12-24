24 Декабря 2025
в россии
Политика В бывшем СССР
Фото: facebook.com / Роман Протасевич (Фейсбук входит в Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Разведчик Протасевич в 2020-ом помогал КГБ Белоруссии справиться с попыткой переворота

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель высказался о работе разведчика Романа Протасевича: он работал в различных государствах (однако Тертель не уточнил, каких именно) в боевой обстановке. Там он выполнял важные задачи.

Например, когда в 2020 г. силовики собирались каждый день и обсуждали, чего ждать от очередных попыток переворота, на таких совещаниях руководитель КГБ докладывал о замыслах противника. В том числе кто куда будет идти, регулировать, где они планируют что делать и прочее. В этой информации был серьёзный процент данных, которые добывал Протасевич, на её основе правоохранители принимали решения и вели себя уверенно, приводит БелТА слова Тертеля.

Напомним, белорусские власти 23 мая 2021 г. посадили в Минске самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поступил сигнал о минировании самолета, при этом до посадки борт сопровождал белорусский истребитель. В итоге бомбу не обнаружили, зато задержали находившегося на борту самолёта бывшего главного редактора telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, гражданку России, Софью Сапегу.

В 2023 г. Протасевич был приговорен к восьми годам колонии – его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях. Позже Протасевич был помилован. Сапегу приговорили к шести годам колонии по семи различным статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Она также была помилована.

31 октября 2025 г. Лукашенко заявил, что Протасевич – сотрудник белорусской разведки.

Теги: Роман Протасевич, Иван Тертель


